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Bakan Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya giden Türk ticaret gemisi Roseline- A'ya yönelik hukuksuz arama faaliyetine ilişkin, "Bu işin peşini bırakmayacağız, cevabımızı sahada da vereceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinin ardından Libya'ya giderken alıkonulan ve arama yapılan gemi ile ilgili sorusunu cevapladı. Çavuşoğlu, "Gerek Roma Büyükelçimiz gerek burada Genel Müdürümüz gerekli uyarıları yaptı; 'Bayrak sahibi bir ülkenin izni olmadan çıkamazsınız' diye. Hatta bir kere bildirdiğimizde bunlar; 'Biz size bilgi verdik ama BM Güvenlik konseyi kararımız var' dedi. BM Güvenlik Konseyi kararı uluslararası hukuku yok saymaz. Dolayısıyla uluslararası denizcilik hukuku var. Bu anlamda cevabımızı sahada da vereceğiz. Değir taraftan BM, NATO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde temasa geçtik. Dün ilgili ülkelerin Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya Büyükelçileri'ni bakanlığa çağırdık, Bakan Yardımcımız Sedat Önal görüştü ve notamızı verdik. Bu işin siyasi, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Arkadaşlarımız yazılı olarak protestoyu gönderince bu sefer, 'Mesajınızı aldık, yarıda bırakıp, çıkıyoruz, dönüyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

'NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ'

Çavuşoğlu, "Cevabımızı sahada da vereceğiz" sözü ile ilgili olarak, "Ne gereksiyorsa onu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı bu yönde. Bize yapılan bir şeyi karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslararası hukukun ihlalidir. Bundan sonra da bu tür şeylerde fırsat vermediğimiz gibi gerekli adımları atacağız" dedi.

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