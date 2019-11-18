  • BIST 106.574
  • Altın 269,173
  • Dolar 5,7356
  • Euro 6,3441
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 9 °C
»

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Yeniden açıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu," Irak'ta Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Yeniden açıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefimiz doğrultusunda Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriliyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez Başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. "

İADE TALEBİMİZİ İLETTİK

“PYD/YPG sözde komutanı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz”

YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI GERİ DÖNDÜ

"Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlası geri döndü"

TEKRAR MASAYA OTURMAYACAĞIZ

"Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için tekrar masaya oturmayacağız."

FETÖ'NÜN YURTDIŞI OKULLARI

"FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınırdışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Maarif Vakfı’na devredildi."

İRAN'DAKİ GELİŞMELER

"Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 200 binişlik abonmana Başkent'teki öğrencilerden yoğun ilgi18 Kasım 2019 Pazartesi 11:40
  • Yunanistan'dan 30 göçmenin Türkiye'ye itildiği iddiası18 Kasım 2019 Pazartesi 11:39
  • İnşaatta iş kazasından ölümde firma sahiplerine hapis cezası18 Kasım 2019 Pazartesi 11:29
  • İçişleri Bakanlığı onlarca genç PKK'nın elinden kurtardı18 Kasım 2019 Pazartesi 10:03
  • Yaşar Büyükanıt'ın acı günü18 Kasım 2019 Pazartesi 09:43
  • PKK ve DEAŞ dayanışması: PKK/YPG en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı18 Kasım 2019 Pazartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı18 Kasım 2019 Pazartesi 09:35
  • ABD’de kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var18 Kasım 2019 Pazartesi 09:34
  • Rusya'dan Su-57 açıklaması: Türkiye'ye satmayacağız18 Kasım 2019 Pazartesi 09:28
  • Elektrik Kesintisi 18 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ18 Kasım 2019 Pazartesi 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti