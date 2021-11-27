Bakan Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla ülkedeki son durumu telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile ülkedeki son durum hakkında telefonla görüşme yaptı.