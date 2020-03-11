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Bakan Çavuşoğlu: İdlib'de geçici olan ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki son durumla ilgili "Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor." dedi.
Bakan Çavuşoğlu: İdlib'de geçici olan ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Rusya'ya yapılan ziyarette varılan mutabakatın sahadaki uygulamasıyla ilgili son durumun ve karşı taraftan yapılan tacizlerin sorulması üzerine Çavuşoğlu, iki gün önce basit bir taciz ateşi olduğunu, gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Sürekli temas halinde olduklarını, az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de sohbet ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Dün akşam bir görüşme oldu. Bugün de devam ediyor. Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle dirsekle selamlaşma yönteminin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Bu dirsek temasıyla selamlaşma Hasan Doğan'ın fikri. O gün Brüksel'e giderken uçakta başlatmıştı, bizim de hoşumuza gitmişti. Esas, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi Brüksel'de tüm dünya tarafından görülünce tüm dünyada uygulanmaya başladı. Bizim de geleneklerimize uygun. Gönül selamı." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı seyahatlerini kısıtlama düşüncelerinin olup olmadığı sorulan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Toplu yapılacak etkinlikleri, örneğin Antalya Diplomasi Forumu'nu, Türkiye'de hiçbir vaka olmadan erteledik. Çünkü tüm dünyada var. Farklı ülkelerden katılımcılar var. İş büyümeye doğru gidince erteledik. Zaten buna benzer toplantılar erteleniyor ama örneğin nisanın başında NATO Dışişleri Toplantısı var, ertelenmezse katılacağız. Türkiye-Polonya-Romanya üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Varşova'da yapılacaktı; salı günü de Danimarka'da olacaktık fakat salı hem Merkel hem Macron'un Türkiye'ye gelme ihtimali var. Bu tür gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz. Zaten büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başladı."

Çavuşoğlu, bir başka soru üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dikkate alarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Dönüşte bizi de karantinaya alıp, iyi bir otelde 14 gün zorunlu istirahate gönderirlerse, mutlu oluruz." ifadesini kullandı.

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