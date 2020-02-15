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Bakan Çavuşoğlu: İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, ''Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez. İdlib'deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyecek" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: İdlib'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemeyecek

Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"İDLİB'DEKİ DURUM S-400'Ü ETKİLEMEZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gerilimin ve bu konuda Rusya ile yaşanan anlaşmazlığın S-400 hava savunma sisteminin alımıyla ilgili anlaşmaya etki yapmaması gerektiğini söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, İdlib’deki gerilimin S-400 anlaşmasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna, “Hayır, bu iki farklı konu” yanıtını verdi.

Türkiye’nin, herhangi bir ülkeyle tek bir anlaşmazlık yüzünden ilkelerini ve politikasını değiştirmeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, Suriye sorununun iki ülke arasındaki işbirliğini ve ilişkileri bozmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, “Bu yüzden birlikte çalışıyoruz” dedi.

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