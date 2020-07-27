Bakan Çavuşoğlu: İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, "İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "(AB'nin Libya'ya yönelik) İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafteri destekliyor, Libya Hükümeti'ni cezalandırıyor." dedi.