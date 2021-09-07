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Bakan Çavuşoğlu: Nerede olursa olsun, darbelere karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine'deki askeri darbeye ilişkin, "Nerede olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın darbelere karşıyız. dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Nerede olursa olsun, darbelere karşıyız

Bakan Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Vincent Biruta ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Biruta görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını belirterek, "Kendisinin ülkemize gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret. En son kendisi ile İtalya'da görüşmüştük. Afrika'da ilişkilerimize önem verdiğimiz bir ülkedir Ruanda. Ruanda geçmişte yaşadığı anıların ardından Afrika'nın refah abidesi olmuştur. 2013-2014'te karşılıklı büyükelçiliklerimizin açılmasıyla ilişkilerimize ivme kazandırdık. İkili yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi tüm boyutu ile ele aldık. Yakın zamanda Cumhurbaşkanının ülkemize ziyaretini planlayacağız. Cumhurbaşkanlarımız da uygun görürseler iş forumu düzenlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

'GİNE'DEKİ DARBEYİ KINADIK'

Bakan Çavuşoğlu, ikili ticaret hacminin istedikleri düzeyde olmadığını belirterek, "Birlikte firmalarımızı teşvik etmemiz lazım. Ticaret Bakanımız ile de görüşmesi oldu. Sağlık, güvenlik, savunma alanlarında iş birliği imkanlarımızı görüştük. FETÖ ile mücadele konusunda Ruanda'ya bir kez daha darbe girişimi sonrası FETÖ okullarını kapattıkları için teşekkür ediyorum. Maarif Vakfımız bir okul açacak; ama bir okul ile yetinmememiz gerekecek. Ruanda'da eğitim konusunda da iş birliğini artırmamız gerekecek. 2 gün önce Gine'de darbe oldu, Türkiye olarak bu darbeyi kınadık. Libya dahil, Afrika'daki gelişmeleri değerlendirdik, görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak Afrika'nın barışına, huzuruna çok önem veriyoruz, çok da katkı sağlıyoruz, bu çabamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'ARTIK AFRİKA ÜZERİNDEN KİRLİ ELLERİNİZİ ÇEKİN'

Bakan Çavuşoğlu, Gine'de yapılan askeri darbeye ilişkin, "Nerede olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın darbelere karşıyız. Darbelerden çok çekmiş bir milletiz. Gine'deki darbe girişimini de kınadık. Gine bizim için dost ve kardeş bir ülkedir. Sonuçta bu badireyi de atlatacaklarına inanıyoruz. Mesajımız, bu ülkeye yönelik dışarıdan bir müdahalenin olmamasıdır. Eskiden Afrika ülkelerini sömürüyorlardı, bunun olmayacağını anladılar, değişik yollara başvuruyorlar, darbeleri destekliyorlar. Onlara mesajımız, artık Afrika üzerinden kirli ellerinizi çekin. Gelin hep birlikte Afrika'nın her alanda gelişmesine katkı sağlayalım. Afrika'da huzur varsa Avrupa da huzur içindedir, hepimiz huzur içindeyizdir. Afrika'da böyle oyunlar oynanmasın. Bir mesajım da Gineli kardeşlerimize; dışarıdan size destek vermeye çalışanlar bilin ki sizi kullanmak isteyenlerdir. Bu yüzden birlikte beraberliğinizi koruyun. Türkiye olarak Gine'nin yanında olacağız. Bugüne kadar önemli destekler sağladık, firmalarımız orada yatırımlar yaptı, devlet olarak da destek verdik, biz Gine halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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