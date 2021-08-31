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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile görüştü

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, SIRBİSTAN’DA TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Sırbistan’da başarılarıyla gururlandığımız iş insanlarımızla biraraya geldik. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin hızla büyüdüğünü görmek memnuniyet verici” dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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