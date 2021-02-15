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Bakan Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler

Bakan Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler
Bakan Çavuşoğlu, "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'in katılımıyla Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının resmi açılış töreni düzenlendi.

Buradaki konuşmasında Çavuşoğlu, Türkiye'nin, tüm Afrika ülkelerine her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyerek, "Etiyopya ve Afrika ülkelerinin özellikle terörle mücadelesine de güçlü ve somut bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, uzun yıllardır terörle mücadele etmiş bir ülke ve millet olarak Türkiye'nin, Afrika ülkelerinin terörle mücadelesini çok iyi anladığının altını çizerek, "Birçok Batılı ülkenin içinde olduğu gibi hiçbir zaman çifte standart içinde olmadık, ikiyüzlülük yapmadık. Türkiye olarak da karşı karşıya kaldığımız farklı terör örgütleriyle, PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, hem sınırlarının içinde hem de sınırların ötesindeki terör yuvalanmalarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oralardan da YPG/PKK'yı temizleyinceye kadar bu mücadele devam edecek. PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi ve dün gece, hatta bir gün öncesi, daha önce kaçırdığı 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak ve bu teröristleri de temizleyeceğiz. Ama bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın bu katliamına karşı sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar."

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