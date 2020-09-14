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Bakan Çavuşoğlu: Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça, teröristler rahatsız oluyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu: Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça, teröristler rahatsız oluyor

Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile bakanlıkta görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Momen ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş ve Türkiye'nin tarihi ve kardeşlik bağlarının olduğunu kaydederek, "Kurtuluş Savaşı'nda bize verdiği destekleri unutmamız mümkün değil. Bugün baş başa ve heyetler arası aramızda ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Ticaret hacmimiz 1 milyar dolar civarında. Bunu arttırabiliriz. Savunma sanayi ile ilgili çok önemli fırsatlar var bunları değerlendirmeye başladık. Türk firmaları hem de Türkiye’nin en büyük firmaları Bangladeş’te yatırım yapmaya başladılar. Önümüzdeki süreçte başta ekonomik bölgeler olmak üzere değişik alanlarda Türk yatırımlarını arttırmak için birlikte çalışacağız. Ticaretimizi en kısa sürede en az 2 milyar dolara çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

'YARDIM ELİMİZİ UZATTIK'

Bakan Çavuşoğlu, Bangladeş’in 1 milyondan fazla Rohingyalı'ya ev sahipliği yaptığını ve bunun Bangladeş için ne kadar büyük bir yük olduğunu çok iyi bildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu yükün ağırlığını anlıyoruz. Bu yükü paylaşmak için Bangladeş'e yardım ediyoruz. Esasen Kızılay'ımızla, sahra hastanemizle, AFAD'ımızla, insanı kuruluşlarımızla, Diyanet Vakfı'mızla Rohingyalı kardeşlerimizin yanındayız. TİKA sadece Rohingyalı kardeşlerimize değil, Bangladeş’in her bir bölgesinde kalkınma projelerine çok önemli destekler veriyor. Bugün TİKA’nın statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalayarak hukuki statüye kavuşturmamız gerektiğini kendileri ile görüştük. Salgın döneminde de sadece Rohingyalı'lara değil, Bangladeşli kardeşlerimize de yardım elimizi uzattık. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bangladeş'e solunum cihazı dahil ilave tıbbi malzeme göndereceğiz."

'BU TÜR SALDIRILAR BİZİ YILDIRMAZ'

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 1 şehidin ve 1 yaralının olduğunu belirterek, "Bu saldırıda gösteriyor ki biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça, birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor. Ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz. Suriyeli kardeşlerimize Suriye içinde de desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

'BANGLADEŞ'TE YATIRIM YAPMALARI İÇİN DAVET ETTİM'

Bakan Momen ise Bandgladeş ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu belirtti. Bengal halkının ellerinde çok küçük imkanlarla da olsa Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda yanında bulunduğuna değinen Bakan Momen, şöyle konuştu:

 "1920'lerde Türkiye’nin toprak bütünlüğünü bağımsızlığını desteklediler. Bizler de Rohingya krizinde Türk kardeşlerimizin yanımızda olduğunu gördük. Ulusumuzun kurucu lideri Bangabandhu Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinden çok etkilenmiş bir kişiydi. Bangladeş'te 'Kemal Atatürk' adını taşıyan birçok bulvar var. Bugün 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Ertuğrul Gazi' gibi Türk dizileri Bangladeş’te halkımız tarafından yakinen takip ediliyor. Bu da ilişkilerin ne kadar yakın olduğunun bir başka göstergesi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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