Bakan Çavuşoğlu: Tacikistan'ın bölgesel projelerde yer almasını güçlü şekilde destekliyoruz

Çavuşoğlu, Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, kültür, güvenlik, eğitim ve konsolosluk işleri dahil birçok alanda geliştiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan ziyareti çerçevesinde bir araya geldiği Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşıyla ikili ilişkileri ilerletmek için atabilecekleri adımları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, bu yıl içinde ve gelecekte karşılıklı gerçekleştirilecek ziyaretleri de değerlendirdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı Tacikistan ziyaretini de bu yıl mümkün olursa gerçekleştirmek istediğini ve bu ziyaret vesilesiyle İş Birliği Konsey Toplantısı'nı da düzenlemek istediklerini kaydetti.

Erdoğan'ın, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı 18-20 Haziran'da düzenlenecek "Antalya Diplomasi Forumu"nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, kültür, güvenlik, eğitim ve konsolosluk işleri dahil birçok alanda geliştiğine işaret ederek "Tacikistan'da en büyük 5'inci yatırımcı ülkeyiz ve firmalarımızın daha fazla yatırım yapma isteğini dün akşamki toplantıda gördük. Ulaştırma ve lojistik gibi konular ile firmalarımızın daha fazla yatırım için teşvik edilebileceği alanları ve konuları samimi şekilde ele alma imkanımız oldu." ifadesini kullandı.

"Tacikistan'ın bölgesel projelerde yer almasını güçlü şekilde destekliyoruz"

Tacikistan vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz gelebildiğini ve 90 gün vizesiz kalabildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "İnşallah önümüzdeki süreçte, şimdi çalışıyoruz, Tacikistan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi kaldırır." dedi.

Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının (THY) ülkeye daha fazla sefer düzenlemek istediğinin, bu konuda Tacikistan makamlarının yardımını istediklerinin altını çizdi.

Bugünkü temasları sırasında, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2021-2023 dönemini kapsayan iş birliği programı ve protokol konularında iş birliği mutabakat zaptını imzaladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu iş birliği programının başarılı şekilde uygulanması için hep birlikte yoğun çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede özellikle bağlantısallığa çok önem verdiğine dikkati çekerek "Birçok proje hayata geçiyor, geçecek ve Türkiye özellikle Tacikistan'ın da bu projelerde yer almasını güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından da kabul edileceği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir'le çok faydalı görüşmeler de yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında yarın düzenlenecek "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı" için Tacikistan'ı tebrik ederek "Türkiye'de gerçekleştireceğimiz Afganistan konulu toplantıda da kardeşimi görmekten mutluluk duyacağım. Bu vesileyle bir kere daha bu ziyaret ve faydalı görüşmeler için çok teşekkür ediyorum." dedi.