  • BIST 1.558
  • Altın 397,449
  • Dolar 6,9620
  • Euro 8,4494
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -3 °C
»

Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyaya ifşa edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, "İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemleri her yıl rapor halinde tüm dünyaya ifşa edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyaya ifşa edeceğiz

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Almanya'nın Hanau şehrinde geçen yıl düzenlenen ırkçı saldırının yıl dönümü nedeniyle video mesaj yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, saldırının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının artmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Geçen yıl Almanya'da Müslümanlara yönelik 900'den fazla saldırı gerçekleştirildi. Salgın süreci de ırkçılık ve İslam karşıtlığını arttırdı" dedi.

'TÜM DÜNYAYA İFŞA EDECEĞİZ'

Bakan Çavuşoğlu, bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, "İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemleri her yıl rapor halinde tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Şunu çok net söylüyoruz; bu saldırılar artık son bulmalı. Hanau saldırısı ile ilgili soruşturmanın adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanması önem taşıyor. Aksi takdirde bu hastalıklı zihniyet sadece yabancıları ve Müslümanları değil herkesi tehdit edecek. Bu konularda siyasetçilere önemli görevler düşüyor. Avrupa, popülist, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmemeli. Şansölye Merkel'in de söylediği gibi, 'ırkçılık ve nefret zehirdir'. Bunun panzehiri de sağduyulu siyasetçilerin elindedir. Bu sorunu ancak birlikte işbirliği ve kararlı adımlar ile çözebiliriz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'lı terörist Kocaeli'de yakalandı19 Şubat 2021 Cuma 11:49
  • Çin, Hindistan ile 2020'de yaşadığı sınır çatışmasında 4 askerinin öldüğünü açıkladı19 Şubat 2021 Cuma 11:47
  • Türkiye'de son yağışların ardından kar kalınlıkları ortalama insan boyunu aştı19 Şubat 2021 Cuma 11:42
  • Uganda 36 milyon doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı alacak19 Şubat 2021 Cuma 11:35
  • Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyaya ifşa edeceğiz19 Şubat 2021 Cuma 11:19
  • Soykırımla hatırlanan Srebrenitsa'da halk 21 Şubat'ta yeniden sandığa gidecek19 Şubat 2021 Cuma 11:17
  • Bakan Soylu'dan çok sert açıklamalar: Terörü savunmak suçtur ama kabahatli biziz19 Şubat 2021 Cuma 11:08
  • İran, ABD'nin BM yaptırımlarını yeniden uygulama kararından geri adım atmasını olumlu karşıladı19 Şubat 2021 Cuma 10:56
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak19 Şubat 2021 Cuma 10:55
  • Husiler'den BM'nin 'Marib'deki saldırıları durdurun' çağrısına kınama19 Şubat 2021 Cuma 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti