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Bakan Çavuşoğlu uyardı: Her an saldırabilirler!

Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı durum değerlendirmesinde, "Libya'da sorun çözülmüş değil. Karmaşık bir durum var. Hafter her an Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor."
Bakan Çavuşoğlu uyardı: Her an saldırabilirler!

Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü. Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı. 

AB'YE LİBYA ÇAĞRISI

Yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Siyasi süreç ve askeri konuları ele aldık. AB'nin Libya konusunda daha çok destek vermesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sahada bir sukunet var. Halk hizmet bekliyor. Ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel hizmetlerin verilmesi lazım.

Geçmişte firmalarımızın çalışmaları var, alacakları var. Firmalarımızın teminat mektupları var. Bunları da bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gelecek. Bunları da ele alıyoruz.

HER AN SALDIRABİLİRLER

Libya'da sorun çözülmüş değil. Karmaşık bir durum var.Hafter her an Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor.

Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru endişelerini de herkesin anlaması gerekiyor.

Buraların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilmesi gündemde.

MASADAN KAÇAN HAFTER OLDU

Masadan kaçan Hafter oldu. Hafter kaçarken bu kadar Hafter'e güçlü destek verenler ikna edebildi mi? Bizce ikna etmek istemediler. Biz bu çabaları sürdürüyoruz. 'Kahire girişimi' gibi ölü doğan girişimlerden bir fayda olmaz. 

Almanya, Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Almanya'nın tarafsız olması gerekiyor. Fransa'nın baskısı ile Almanya gemi gönderdi. Onların da çok gönüllü olduğunu düşünmüyoruz. 

LÜBNAN'DAKİ PATLAMA

Maalesef büyük bir felaket. Büyük bir patlama oldu. Şuanda 150 ölü var. 5000'den fazla yaralı var. 8 tane vatandaşımız yaralandı, 7 tanesi ayakta tedavi oldu. Ama 1 tanesi maalesef dışarı çıkmaya çalışırken kafasına cisimler vuruyor. Bu cisimlerden dolayı da beyin sarsıntısı geçirdi. İlk ameliyatını oldu, ikinci ameliyat da olabilir. Biz Türkiye'ye getirmek istedik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere takip ediyoruz.

Lübnan'a AFAD koordinasyonunda bir heyet gönderdik. 1 saat önce Lübnan Başbakanı ile AFAD Başkanı görüşecekti. 

Acil yardım önemli ama bu şehrin tekrar imarı var. Maalesef kardeş Lübnan ciddi sıkıntılar yaşadı. Biz her zaman Lübnan'ın yanında olduk, bundan sonra da kardeş Lübnan halkının yanında olacağız. 

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