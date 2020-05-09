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Bakan Çavuşoğlu: Vakit uluslararası dayanışma ve uyumlu çalışma vaktidir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınının, uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Vakit, dayanışma ve uyum içerisinde çalışma vakti." dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Vakit uluslararası dayanışma ve uyumlu çalışma vaktidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Vakit, dayanışma ve uyum içerisinde çalışma vakti ve 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyinin kurulmasıyla olan ilgisini kanıtlama vaktidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi’nin 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği video konferansta değerlendirmelerde bulundu.

2. Dünya Savaşı sonrası oluşan yıkımın ardından BM'nin dünyada güvenlik ve barışı korumak adına önemli bir misyon üstelendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ancak bu yapının kendisini küresel düzeydeki yeni gelişmelere adapte edemediğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür" sloganıyla yeni bir yaklaşım çağrısında bulunduğuna dikkati çekerek, her zaman çok taraflılığı savunduklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınının, küresel dayanışma ve iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını aktaran Çavuşoğlu, "Vakit, dayanışma ve uyum içerisinde çalışma vakti ve 2. Dünya Savaşı'nın AB ve Avrupa Konseyinin kurulmasıyla olan ilgisini kanıtlama vaktidir." ifadesini kullandı.

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