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Bakan Çavuşoğlu ve merkezde görevli büyükelçilerden Anıtkabir'e ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Çavuşoğlu ve merkezde görevli büyükelçilerden Anıtkabir'e ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece merkezde görev yapan büyükelçilerin hazır bulunduğu ziyarette Bakan Çavuşoğlu Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde çekilen hatıra fotoğrafının ardından Çavuşoğlu, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 12. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle, sahada ve masada güçlü Türkiye büyükelçileriyle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın haklı gururu içindeyiz.

Şanlı eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl önce açtığınız yolda bugün emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın her köşesine yayılan 248 temsilciliğimizle girişimci ve insani bir dış politika uyguluyoruz. Köklü bir tarih ve kadim bir medeniyetten süzülen, milli özelliklerimizi yansıtan, mazlum ve mağdurun yanında olan, kararlı ve ön alıcı bir diplomasiyle bu alanda küresel bir marka ve değer olarak milli çıkarlarımızı koruyup ilerletirken aynı zamanda çok daha geniş bir coğrafyanın umudu olmaya ve bizden beklentileri karşılamaya çaba sarf ediyoruz.

Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk gelen bu yıl, on ikincisini düzenlediğimiz Büyükelçiler Konferansı’nın temasını 'Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe' olarak belirledik. Benzersiz bir fedakarlıkla verilen ve iftihar kaynağımız olan milli mücadelemizin ilk günlerinden itibaren açıkça ortaya koyduğunuz milli egemenlik ilkesinin ışığında, beş yüz yılı aşkın bir tarihi mirastan gelen diplomasimizin ulaşmış olduğu noktayı ve geleceğini değerlendirme fırsatı bulacağız. 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkeniz çerçevesinde ülkemizi daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşımak ve 2023 hedeflerine ulaştırmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle kalplerimizde sevgiyle yaşattığımız aziz hatıranız önünde rahmet ve saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

12. Büyükelçiler Konferansı
Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 12'incisi, bu yıl 9-10 Kasım'da düzenleniyor.

Konferans, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ilk defa karma bir yapıda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin merkezdeki büyükelçileri Konferansa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazır bulunarak, yurt dışındaki büyükelçileri ise çevrim içi olarak katılacak.

Bu yılki teması "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" olarak belirlenen 12. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çavuşoğlu hitapta bulunacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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