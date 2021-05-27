Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu, ziyaretinin ilk gününde Batı Trakya’da da temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın davetine icabet ederek bu ülkeyi ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, Atina ziyareti öncesi 30 Mayıs'ta Batı Trakya'da da temaslarda bulunacak.