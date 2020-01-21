Bakan Çavuşoğlu'dan Berlin mutabakatı açıklaması

Davos'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin mutabakatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Amacımız Libya'da kalıcı ateşkesi tesis etmek. Hafter'den açıklama gelmemesi soru işareti yarattı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Hafter'i davet etmesinin tek sebebi imzalanan mutabakata karşı olduğunu göstermek. Bu olgun bir tavır değil. Doğu Akdeniz hepimizin. Türkiye'yi dışlamaya çalıştılar. Bunun yerine paylaşmayı samimi olmaları gerekiyor.

Mutabakat Berlin'de hiçbir şekilde gündeme gelmedi.

Siyasi sürecin devam etmesi için Suriye'de rejim durdurulmalı.

4 milyona yakın insan var. Bu saldırganlık devam ederse ne biz ne Batı bunun üstesinden gelebiliriz. Berlin'de yaratacağı ilvae zorlukları net bir şekilde anlattık. Bu saldırganlığın durdurulması. Koridorlar açılarak kendi yaşadığı şehre yerleşmesi.