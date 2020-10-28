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Bakan Çavuşoğlu'ndan, 29 Ekim mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Girişimci ve insani dış politikada 2023 hedeflerimizden taviz vermeden cumhuriyetimizin kazanımlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan, 29 Ekim mesajı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, kendisi, bakan yardımcıları ve dış misyon büyükelçilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarıyla hazırlanan videoyu Twitter'da paylaştı. Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajıyla paylaştığı videoda şöyle dedi:

"Cumhuriyetimiz 97 yaşında. Türkiye bugün cumhurbaşkanımızın liderliğinde sahada ve masada güçlü duruşuyla küresel bir oyun kurucudur. Girişimci ve insani dış politikada 2023 hedeflerimizden taviz vermeden cumhuriyetimizin kazanımlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum."

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