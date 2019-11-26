Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 yanıtı: İhtiyacımız olduğu için aldık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık"dedi.

ABD tarafından sıklıkla dile getirilen Türkiye'nin S-400'leri kullanmaması ya da geri iade etmesi yönündeki açıklamalara Türkiye, dün Ankara'da gerçekleştirel S-400 denemesi ile cevap verirken, ABD'den sesler daha çok yükselmeye başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da S-400'lerin kullanılması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "S-400'leri kurmayacağımız ya da kullanmayacağımız konusunda hiç kimseye bir taahhütümüz yok. Hava savunma sistemine ihtiyacımız olduğu için aldık" dedi.

BRETT MCGURK'TEN SKANDAL AÇIKLAMA

Türkiye'nin dün test etmeye başladığı S-400 hava savunma sistemi ABD'nin eski DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'u rahatsız etti. Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle tanınan McGurk, sosyal medya hesabı Twitter'dan S-400'lerin test edildiğini belirten bir haber linki paylaşarak şu yorumu yaptı: "Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret etmesinden tam 10 gün sonra Türkiye, yeni Rus S-400 füze sistemini test etmek için NATO uçaklarını uçurdu. Utanç verici."