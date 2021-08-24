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Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'iltica merkezi' iddialarına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Böyle bir önerinin herhangi bir ülkeden gelmediğini gelse de kabul etmeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin muhalefetinin böyle bir yanlışa düşmemesi gerektiğini ifade etti.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

İngiltere ile ilgili haberde Türkiye'de göçmen merkezi iddiaları. BBC tweet attı, bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler söylenmemiş sözlerdir. BBC hatasını anladı ve özür de diledi. Bu bir erdemdir. Böyle bir köklü kuruluşa yakışmadı.

BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o tweetleri alıntılayan parti başkanlarının tweetleri duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti bu duruma düşmemeli. Buna çok üzüldüm.

Savunma Bakanı Wallace de açıklama yapmış, iddiaları reddetmiş. 

1404 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK

Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var.

Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları.

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