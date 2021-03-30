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Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Tacikistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda yaptığı açıklamada, " Bölgemizdeki sorunları yalnızca yine bölgemizdeki işbirliği ruhu ile çözebiliriz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında gerçekleştirilen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9'uncu Bakanlar Konferansı'na katıldı. "Bölgemizdeki sorunları yalnızca yine bölgemizdeki işbirliği ruhu ile çözebiliriz. Afganistan'daki barış süreci, önemli bir dönüm noktasına ulaştı" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bölgemizdeki sorunları yalnızca yine bölgemizdeki işbirliği ruhu ile çözebiliriz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin girişimleriyle 2011 yılında başlatılan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin 9'uncu Bakanlar Konferansı bu yıl Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştiriliyor.


 

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