  • BIST 1.090
  • Altın 463,818
  • Dolar 7,4738
  • Euro 8,8082
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
»

Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklamaları: Yunanistan yanaşmıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biz tüm inisiyatiflere destek verdik. Diyaloğa hazır olduğumuzu net şekilde söyledik." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklamaları: Yunanistan yanaşmıyor.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ile yaşanan gerilimin ardından Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında; "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yunanistan sahada ve masada psikolojik üstünlüğü kaybettiği için agresif tavır sergiliyorlar. Dendias, yazdıkları ve söyledikleri ile beni şaşırtmıyor ama hangi pozisyonda olursak olalım doğruları konuşmamız lazım. Kendimizi de halkları da kandırmayalım. Mühimmatlı, mühimmatsız tatbikatlar olur, Navtex'inizi yayınlar önceden bildirirsiniz. Bizim tatbikatımız NATO çerçevvesinde yapılıyor. Bunu herkes bilir.

10 kilometre adacığa 40 bin kilometre kıta sahanlığı isteği hangi ülkede var? Hangi ülke böyle arsız taleplerde bulunur? Rakamlar ile her şey ortada. Ayasofya konusunda bize tek ders verecek ülke Yunanistan'dır. Başkentinde tek bir cami bile yok. Ciddi bir zulüm politikası uyguluyor, özellikle soydaşlarımıza. Ayasofya'nın kültür mirası yok ediliyor diyor, İstanbul'un fethinden bu yana korundu ise şimdi de korunur. Kim korudu, ecdadımız korudu, biz koruduk. UNESCO da takip ediyor. Biz şeffaf davranıyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB, 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı08 Eylül 2020 Salı 15:23
  • Kayseri Valiliğinden '15 gün evde kal' videosu08 Eylül 2020 Salı 15:18
  • RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı08 Eylül 2020 Salı 15:16
  • Emine Erdoğan: Okuma yazma seferberliğimiz devam edecek08 Eylül 2020 Salı 15:16
  • ÖNDER Genel Başkanı Çal: 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız08 Eylül 2020 Salı 15:15
  • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından sözde şeyhe kınama08 Eylül 2020 Salı 15:14
  • Hatay'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına TSK'dan destek08 Eylül 2020 Salı 14:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu08 Eylül 2020 Salı 14:43
  • 'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan 8 ayda 7 milyon araç geçti08 Eylül 2020 Salı 14:41
  • İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi08 Eylül 2020 Salı 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti