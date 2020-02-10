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Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib şehitlerine başsağlığı

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib şehitlerine başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Esad rejimi İdlib'de Türk askerlerini hedef aldı, 5 asker şehit oldu. Reuters, Suriye ordusu güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Taftanaz'da bulunan TSK gözlem noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kanlı saldırının ardından İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik başladı.

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