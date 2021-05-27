  • BIST 1.415
  • Altın 515,578
  • Dolar 8,4515
  • Euro 10,3021
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Gazze ablukası son bulsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen “Filistin Özel Oturumu”na video konferansla katılıyor. Çavuşoğlu Gazze2deki ablukaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Gazze ablukası son bulsun

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen “Filistin Özel Oturumu”na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail’in eylemleriyle ilgili "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır." diye konuştu.

İSRAİL'İ SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK EDİYORLAR

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, uluslararası toplumun “işlediği suçlar” nedeniyle İsrail’i hesaba çekmemesinin onu suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Maliki, Pakistan ile Filistin'in talebi üzerine, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi’nin istisnai toplantısına video konferans yoluyla katılarak işgal ve abluka altında bulunan Filistin topraklarındaki mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail’in işgalci bir güç olduğuna dikkati çeken Maliki, “Saçma argümanları reddediyor ve kurban ile celladın eşit tutulmasını kabul etmiyoruz. Filistin halkımızın kurbanlarına insaf etmeden ve İsrailli savaş suçlularını hesaba çekmeden adalet olmaz, işgali de sona erdirmeden barış olmaz.” dedi.

YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

Maliki, uluslararası topluma İsrail’i yalnız bırakma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor. Eğer uluslararası toplum Filistin halkının acısını sona erdirmek istiyorsa, bu sistemle (İsrail) yüzleşmeli ve izole etmeli, onu boykot etmeli, ürünlerini ve onunla çalışan şirketleri yasaklamalı ve ona ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamalı.”

Maliki, İsrail’in abluka altında Gazze Şeridi’nde aralarında 66 çocuk ile 39 kadının bulunduğu 260 kişiyi öldürdüğüne dikkati çekerek, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki günlük uygulamalarına atıfta bulundu.

İsrail’in Kudüs’ün Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin tehcirini örnek veren Maliki, İsrail’i sömürge rejimi olmakla ve kutsal şehri Yahudileştirmekle suçladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB, sanayinin önemli sektörlerinden plastik teknolojisinde ilk mükemmeliyet merkezini kuruyor27 Mayıs 2021 Perşembe 12:54
  • Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 12:53
  • BM 'den flaş İsrail açıklaması: Savaş suçu!27 Mayıs 2021 Perşembe 12:32
  • Yabancı büyükelçilere, Türkiye'nin dünyaya örnek olan 'güvenli turizminin' ayrıntıları anlatıldı27 Mayıs 2021 Perşembe 11:37
  • PKK'nın 'zengin olma vaadiyle' kandırdığı çocukları istismarı emniyet raporunda27 Mayıs 2021 Perşembe 11:35
  • 'Minik Leyla cinayeti' davasının sanıkları yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor27 Mayıs 2021 Perşembe 11:29
  • Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 11:02
  • Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'a gidiyor27 Mayıs 2021 Perşembe 11:02
  • İkinci el cep telefonunda yeni dönem! Yürürlüğe girdi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:59
  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt tankında 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi27 Mayıs 2021 Perşembe 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti