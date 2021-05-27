Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Gazze ablukası son bulsun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen “Filistin Özel Oturumu”na video konferansla katılıyor. Çavuşoğlu Gazze2deki ablukaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından düzenlenen “Filistin Özel Oturumu”na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsrail’in eylemleriyle ilgili "Bu provokasyonlar sistematik bir etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının parçasıdır" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "İsrail'in cezasızlığına son vermek için etkili araçlar bulmalıyız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır." diye konuştu.

İSRAİL'İ SUÇ İŞLEMEYE TEŞVİK EDİYORLAR

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, uluslararası toplumun “işlediği suçlar” nedeniyle İsrail’i hesaba çekmemesinin onu suç işlemeye teşvik ettiğini söyledi.

Maliki, Pakistan ile Filistin'in talebi üzerine, Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi’nin istisnai toplantısına video konferans yoluyla katılarak işgal ve abluka altında bulunan Filistin topraklarındaki mevcut durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail’in işgalci bir güç olduğuna dikkati çeken Maliki, “Saçma argümanları reddediyor ve kurban ile celladın eşit tutulmasını kabul etmiyoruz. Filistin halkımızın kurbanlarına insaf etmeden ve İsrailli savaş suçlularını hesaba çekmeden adalet olmaz, işgali de sona erdirmeden barış olmaz.” dedi.

YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

Maliki, uluslararası topluma İsrail’i yalnız bırakma çağrısında bulunarak şunları söyledi:

“Uluslararası toplumun ihmalkarlığı İsrail’i suç işlemeye teşvik ediyor. Eğer uluslararası toplum Filistin halkının acısını sona erdirmek istiyorsa, bu sistemle (İsrail) yüzleşmeli ve izole etmeli, onu boykot etmeli, ürünlerini ve onunla çalışan şirketleri yasaklamalı ve ona ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamalı.”

Maliki, İsrail’in abluka altında Gazze Şeridi’nde aralarında 66 çocuk ile 39 kadının bulunduğu 260 kişiyi öldürdüğüne dikkati çekerek, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki günlük uygulamalarına atıfta bulundu.

İsrail’in Kudüs’ün Şeyh Cerrah ile Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin tehcirini örnek veren Maliki, İsrail’i sömürge rejimi olmakla ve kutsal şehri Yahudileştirmekle suçladı.