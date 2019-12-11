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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasıyla ilgili,önemli açıklamalar yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında ticaret hacmini, 600 milyon dolardan 1 milyara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, "Libya mutabakatı BM'ye tescil işlemi sonuçlandı mı? Yunanistan'ın BM'ye şikayetine karşı girişim olacak mı? Libya ile yapılan güvenlik ve iş birliği mutabakatında muharip güç gönderme maddesi var mı?" sorusu üzerine, Libya ile mutabakatın 8 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdiğini, Libya'da hükümetin, Türkiye'de TBMM'nin onayladığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz. Biz Akdeniz'de kıta sahanlığımızı BM'ye tescil ettiriyoruz. Sondaj faaliyetlerimizin bir kısmını kıta sahanlığımız içinde yürütüyoruz ki bu konuları kimseyle müzakere etmiyoruz" diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mutabakatla ilgili tepkisine Türkiye'nin cevabının ne olacağıyla ilgili ise "Biz anlaşmamız ve yeni kıta sahanlığımızın yeni belirlenmiş sınırlarıyla birlikte BM'ye tesciliyle cevabı vermiş oluyoruz. Yunanistan'ın kullandığı argümanların geçersiz olduğunu zaten söyledik. İki egemen ülke olarak imzaladığımız mutabakat zaptı uluslararası hukuka uygun şekilde yapılmıştır. Türkiye ve Libya'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması sağlanmıştır" dedi. 

'MUHARİP GÜÇ GÖNDERME DURUMU YOK'

Bakan Çavuşoğlu, Libya ile imzalanan güvenlik ve iş birliği anlaşmasının, muharip güç göndermeyi kapsamadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Güvenlik ve işbirliği anlaşması herhangi bir muharip güç göndermeyi kapsamıyor. Eğitim, öğretim, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımıyla ilgili bir mutabakat zaptıdır. Bunun dışında bir şeyi kapsamıyor. Bizim geçmişte böyle bir anlaşmalarımız vardı. Güncellenmiş bir hali yeniden imzalanmıştır. Şu anda bir talep gelmediği için muharip bir güç gönderme durumu yoktur. Bu anlaşmanın içinde de yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız talep gelirse değerlendirebileceğimizi de daha önce açıklamıştır. Türkiye sınırlarının ötesine bir güç gönderdiği zaman, muharip olsun olmasın, bunun prosedürü bellidir. Meclis'ten tezkerenin geçmesi gerekiyor. Hem kendi iç hukukumuz açısından hem de uluslararası hukuka uygun bir şekilde Türkiye bugüne kadar adım atmıştır ve aynı şekilde de hareket edecektir."

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