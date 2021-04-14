Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın uçuş sınırlamasına açıklama!

Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik açıklama yaptı.

UÇUŞLARIN BAŞLAMASI KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ

Kararın olumsuz etkileri olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" ifadelerini de kullandı.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

Bakan Çavuşoğlu Mısır ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini ifade etti.