Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın uçuş sınırlamasına açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik açıklama yaptı.
UÇUŞLARIN BAŞLAMASI KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ
Kararın olumsuz etkileri olacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, "Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" ifadelerini de kullandı.
MISIR İLE YENİ DÖNEM
Bakan Çavuşoğlu Mısır ile ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini ifade etti.
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