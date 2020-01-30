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Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: Haddinizi bilin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, ''Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'' dedi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile tepki: Haddinizi bilin

Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşananlar sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan çok sert bir mesaj yayımladı. Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz" diye yazdı.

BAYRAĞIMIZA UZANAN ELLERİ NASIL KIRDIĞIMIZI, DENİZE NASIL DÖKTÜĞÜMÜZÜ EN İYİ BU IRKÇI KAFALAR BİLİR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan tepkisini şu sözlerle gösterdi:

''Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz.''
IRKÇI VEKİLDEN SKANDAL
Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

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