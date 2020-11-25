Bakan Dönmez açıkladı: 6 Kasım'da rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık." dedi.