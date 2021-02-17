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Bakan Dönmez: Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Akkuyu NGS'deki yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken nükleer enerjideki eğitim atağımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz." dedi.
Bakan Dönmez: Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi alan 4. Türk öğrenci grubunun mezun olmasına ilişkin, "Genç mühendislerimizden 43'ü daha dün mezun oldu. Son mezunlarımızla birlikte bugüne kadar eğitimini tamamlayarak ülkemize dönen genç nükleer enerji uzmanımız 186'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi enerji üretimi, teknolojileri ve insan kaynağında örnek bir ülke haline getirmeyi amaçlayan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) yapım çalışmaları devam ederken nükleer enerjideki eğitim atağının da hız kesmeden sürdüğünü bildirdi.

Türkiye'ye nükleer teknolojiyi taşıyacak ve ülkenin nükleer enerjideki zihni altyapısını inşa edecek uzmanların Rusya'daki eğitimlerini tamamlayarak Türkiye'ye dönmeye devam ettiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Genç mühendislerimizden 43'ü daha dün mezun oldu. Son mezunlarımızla birlikte bugüne kadar eğitimini tamamlayarak ülkemize dönen genç nükleer enerji uzmanımız 186'ya ulaştı. Haziran'da ise 22 yüksek lisans mezunumuz göreve hazır şekilde ülkemize dönecekler. Bu yılki mezunlarımızla birlikte Akkuyu'da görev yapacak Türk nükleer enerji mühendisi sayısı 200'ü aşacak."

Dönmez, zorlu bir eğitim sürecini tamamlayan uzmanların 2023'te devreye girecek Akkuyu NGS'de görev yapacağına dikkati çekerek, "Böylece hem ülkemizin ilk nükleer enerji santralinin tüm yapım ve işletme süreçlerine şahitlik edecek hem de Türkiye’nin nükleer teknoloji atağına öncülük edecekler." ifadesini kullandı.

Bu öğrencilerin, sahip oldukları bilgi birikimiyle Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya'nın nükleer enerji alanındaki en köklü üniversitelerinden Moskova Nükleer Fizik ve Mühendislik Enstitüsü ve Saint Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde eğitim alan öğrencilerimiz, Akkuyu NGS'de en ön saflarda aktif olarak görev alacak. Gençlerimize olan güvenimizin, Türk insanının kabiliyetinin ve kararlılığının en güzel örneklerini, eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerimiz bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Akkuyu NGS 2023'te Türkiye'ye enerji vermeye başladığında Türk mühendisinin yetenekleri çok daha açık şekilde ortaya çıkacak. Türkiye'nin enerjisi, Türkiye'nin gençleriyle yükselecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
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