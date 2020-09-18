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Bakan Dönmez Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.
Bakan Dönmez Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedal çevirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, atmosferin insanlığın ortak malı olduğunu belirterek, "Onun için herkes bulunduğu ortamda, çevreye daha az zarar verecek unsurlara yönelmek zorunda." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet süren Dönmez, kendisinin bisikletle ilk tanışmasının ilkokul çağlarında olduğunu anlattı.

Dönmez, ortaokula giderken de ilk bisikletine sahip olduğunu kaydederek, "Öğretmen ve memur çocuğuyum. Dolayısıyla bisiklete biraz geç sahip oldum. İkinci el bir bisiklet aldık. Tekerlekleri standart dışıymış. Patladı ve uzun süre yenisini takıp kullanamadım. Sonrasında da bazı bisikletlerimiz oldu. Çocukluğumdan beri gençlik çağlarımda da bisiklete binmeyi ve sürmeyi seven biriyim." diye konuştu.

Zaman ilerledikçe motorun gücünden daha fazla yararlanıldığına dikkati çeken Dönmez, hem bireysel hem de çevre sağlığı açısından kas gücünü kullanmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, sadece bisiklete sahip olmanın yetmediğini, bisikletlerin gideceği güvenli yolların inşasının da gerektiğini vurgulayarak, bu konuda belediyelere büyük görev düştüğünü belirtti.

Enerjinin odağında hareketliliğin yattığını ifade eden Dönmez, enerji üretmek ya da tüketmek için hareketli olmak gerektiğini vurguladı.

Dönmez, hayatın merkezinde enerjinin yattığının altını çizerek, "Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çevre hareketliliği son derece önem arz etmeye başladı. Hem bireylerin hem toplumun daha az emisyon çıkartan cihazları tercih etmesi lazım. Ulaşımda en önemli unsurlardan biri şüphesiz bisiklet. Belki ilerde elektrikli otomobiller gündeme gelecek onlar da aynı şekilde emisyonu çok az olan araçlarımız. Böylece daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevreye kavuşmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Atmosferin insanlığın ortak malı olduğunu da vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için herkes bulunduğu ortamda çevreye daha az zarar verecek unsurlara doğru yönelmek zorunda. Özellikle son yılarda hareketlilik başta doktorlar tarafından olmak üzere tavsiye ediliyor. Mümkün olduğu kadar spor yapmamız lazım tabii. Ama iş odaklı bizim gibi işi yoğun olan mesleklerde bu hareketliliğimiz maalesef bizim kontrolümüz dışında kısıtlanıyor. Bunlara özel zaman ayırmakta fayda var. Hem bireysel hem toplumsal sağlık açısından son derece önemli."

Kaynak: Haber Kaynağı
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