  • BIST 1.448,420
  • Altın 484,58
  • Dolar 8,3780
  • Euro 9,8250
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

Bakan Dönmez: Bozkurt'a doğal gaz için ilk adımı attık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğal gaz için ilk adımı attık" dedi.
Bakan Dönmez: Bozkurt'a doğal gaz için ilk adımı attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in direktifleri doğrultusunda Bozkurt, Abana ve İnebolu ilçelerine doğalgaz verilmesi ile ilgili çalışmalara başlandığı belirtildi. Kastamonu Bozkurt’ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı alt yapı yatırımlarının ele alındığı koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda doğalgaz arzının bölgede yapılacak TOKİ konutlarının tesliminden önce olması konusunda görüş birliği sağlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda KARGAZ, şehir içi imalat çalışmalarında tüm alt yapı kurumlarının koordinasyon halinde hareket ederek çalışmalarını yürütecek. Toplantı sonrası Bakan Dönmez ve KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahraman selden etkilenen Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmaları sahada inceledi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Bozkurt'ta sözünü verdiği doğalgaz için ilk adımı attık. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve KARGAZ'ın yetkilileriyle toplantı yapıp, sahada incelemelerde bulunduk" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kore Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,75'e yükseltti26 Ağustos 2021 Perşembe 13:07
  • Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı26 Ağustos 2021 Perşembe 12:31
  • Borsa güne yükselişle başladı26 Ağustos 2021 Perşembe 10:07
  • İzmir'de tekstil ihracatı arttı26 Ağustos 2021 Perşembe 09:15
  • Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı26 Ağustos 2021 Perşembe 09:11
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor26 Ağustos 2021 Perşembe 09:09
  • Bir paletle başladıkları tuz ihracatını 70 ülkede 200 bin palete çıkardılar25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:21
  • Altın fiyatları için 2 kritik tarih!25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:20
  • Şirketler bilançoların olumsuz etkilenmemesi için kur riskinden korunmalı25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:15
  • Türkiye İş Bankası 97 yaşında25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti