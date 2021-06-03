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Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını bildirdi.
Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS'de birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabının kurulumu tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip dört reaktörden oluşacak. İlk reaktörünün 2023'te devreye alınması planlanan santralden, yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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