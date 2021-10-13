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Bakan Dönmez: "Doğal Gaz Anlaşması Elimizi Rahatlatıyor"

Dönmez, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi noktada olduğunu belirterek "Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur" dedi.
Bakan Dönmez: "Doğal Gaz Anlaşması Elimizi Rahatlatıyor"

EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışına video konferans yöntemiyle katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'da enerji fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını, tedarik sorununun çözülememesi durumunda durumun daha da kötüleşeceğine yönelik öngörüler bulunduğunu söyledi.

Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı bu dönemde, Türkiye'nin bölge ülkelerine kıyasla arz ve tedarik konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Teknik altyapı noktasında güçlü bir durumdayız. Uluslararası boru hatları, yer altı doğal gaz depolama, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. Depolamada gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerimiz sürüyor. Öncelikle ülkemizin uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının olması elimizi rahatlatan bir unsur. Diğer taraftan doğal gaz ihtiyacımızın bu sene yaklaşık yüzde 20 artmasını öngörüyoruz. Farklı tedarik kanallarından ilave talebi karşılamak üzere planlamalarımızı yaklaşan kış şartlarına göre sürekli güncel tutuyoruz."

Dönmez, dünya genelinde rekor seviyede artan enerji fiyatlarından Türkiye'nin de etkilendiğine işaret ederek, "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Elektrikte yaptığımız sosyal destek yardımlarıyla bugüne kadar 2,1 milyon haneye 3,1 milyar liralık destek sağladık. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanacağız." diye konuştu.

"Karadeniz'de çalışmalar takvime uygun ilerliyor"

Denizlerde devam eden çalışmalara da değinen Bakan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki çalışmalara destek vermek için bölgeye gittiğini anımsattı.

Dönmez, Filyos'ta sondaj kulesinin yeniden montajının ardından Yavuz gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlayacağını kaydetti.

Karadeniz gazında çalışmaların takvime uygun ilerlediğinin altını çizen Dönmez, "Hedefimiz gazın 2023 yılında sisteme bağlanması ve ilk faz gaz akışının sağlanması. Bu rezerv, 2027'de en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye'nin yıllık iç tüketiminin üçte birini karşılar hale gelecek." ifadelerini kullandı.

"YEKA GES-5 yarışmalarının başvurularını 12 Ocak'ta alacağız"

Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda olduğunu belirterek, Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli argüman olacağını söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide kurulu gücünün 52 bin megavatın üzerinde olduğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerjide rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırmak için 4 bin 500 megavatlık yeni YEKA yarışmalarımızın ilanına çıktık. Toplam 2 bin megavat gücündeki YEKA RES-3'ün başvurularını 14 Aralık'ta alacağız. 75 şehirde 42 bağlantı noktasında yapacağımız YEKA RES-3, 20-90 megavat arasında değişen kapasitelerde olacak. YEKA GES-4'ün başvurularını da 30 Mart 2022'de alacağız. 3 şehrimizde toplam 1000 megavatlık kapasite tahsisi ayırdığımız YEKA GES-4'ü, 50 ila 100 megavatlık yarışmalar halinde yapacağız. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de ilanına çıktığımız YEKA GES-5 ise toplam 1500 megavat gücünde olacak. 23 şehir ve 76 bağlantı noktasında yapacağımız YEKA GES-5 yarışmamızın başvurularını 12 Ocak 2022'de alacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
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