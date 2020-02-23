  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin kararlılık vurgusu yaptı.
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de, bir otelde düzenlenen Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi 12. Olağan Genel Kuruluna katılan Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama, araştırma faaliyetlerine devam ettiklerini, iki tane sismik gemileri olduğunu aktardı.

ÜÇÜNCÜ GEMİNİN SATIN ALMA İŞLEMLERİ TAMAM

Dönmez, "Yetmez" diyerek üçüncü bir geminin satın alma işlemlerini bitirdiklerini ve onun da en kısa sürede Türkiye'de olacağını vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyanlar olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onlar bizim bu işi yapamayacağımıza inanıyorlar, yaptırmamak için de ellerinden gelen her türlü engeli gösteriyorlar. Bölge dışı güçleri ve aktörleri de devreye almak suretiyle bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Öteden beri söylediğimiz bir şey var, 'Biz kararlıyız, kendi malımızı, hakkımızı kimseye yedirmeyiz.' Kimsenin de malında da mülkünde de gözümüz yok. Fakat Ada'da Rum yönetimi adeta Ada'nın tek başına söz sahibiymiş gibi söylem ve eylemler içerisinde. Kendilerine birçok defa bu tavrın, bu söylemlerin yanlış olduğunu hatırlattık. Orada yaşayan Türk soydaşlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurulmuş. Siz tanımıyorsunuz, biz tanıyoruz. Hadi tanımadınız ama Ada'nın yeraltı kaynaklarını hakkaniyet ölçüsünde adil bir şekilde paylaşılması teklifine niye hayır dediniz? Çünkü, yok varsayıyorlar. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Onların bize vermiş olduğu ruhsat alanlarında sondajlarımızı ve araştırmalarımızı yapıyoruz. Keza kendi sondajlarımızı, kendi bölgemizde Türkiye Petrollerine vermiş olduğu ruhsat alanlarında da bu aramalarımızı yapıyoruz."

"VARSA BULACAĞIZ

Geçen yıl Libya ile deniz yetki alanları konusunda bir mutabakat zaptı imzaladıklarını anımsatan Dönmez, böylece orada arama ve sondaj faaliyeti yapmayı planlayan Yunanistan dahil birtakım ülkelerin de bu işi yapmalarını engellediklerini belirtti.

Uluslararası hukuka göre iki kıyıdaş ülke bir araya gelip kendi yetki alanlarını belirlediğinde, anlaşma kapsamında bu alanlarda kalan bölgelerde herkesin kendi bölgesinde bu faaliyetleri yapma hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Özellikle bu bölgede yer alan ülkeler, başta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımız olmak üzere Libya'yı da bu denklemin dışında tutma çabaları içerisinde oldular. Bu oyunlarını da bozmuş olduk. 'Varsa bulacağız' diyoruz. Biz fiili duayla, sizler de inşallah kalbi duayla bu arzumuza, işimize katkı sağladığınızda inanıyorum ki en kısa süre içerisinde buradan da müjdeli haberler vereceğiz. Bunun arzusu içerisindeyiz. Biraz sabırlı olmak zorundayız. Bu işler çünkü zaman, vakit ve nakit gerektiren işler. Kendi imkanlarımız ve personelimiz ile bunu yürütüyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 444'e yükseldi23 Şubat 2020 Pazar 09:07
  • Çatılardaki kar ekmek kapıları oldu22 Şubat 2020 Cumartesi 18:02
  • Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor22 Şubat 2020 Cumartesi 17:25
  • Kadın girişimci hibe koyunlarla kendi çiftliğini ve mandırasını kurdu22 Şubat 2020 Cumartesi 16:57
  • "EVDE"yi tuşladı, evine diş kliniği geldi22 Şubat 2020 Cumartesi 16:25
  • Gelin arabasıyla gelip kuyumcuyu soydular22 Şubat 2020 Cumartesi 16:06
  • İran'a giden TIR şoförlerinde 'koronavirüs' tedirginliği22 Şubat 2020 Cumartesi 16:04
  • Kaza yapıp öldüğü söylenen kafe sahibini, eşinin eski nişanlısı dövdürtmüş22 Şubat 2020 Cumartesi 15:33
  • Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı22 Şubat 2020 Cumartesi 15:08
  • Kars Barajı'nın yüzeyi buz tuttu22 Şubat 2020 Cumartesi 14:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti