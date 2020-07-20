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Bakan Dönmez: Karadeniz'de ilk sondaj başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını duyurdu
Bakan Dönmez: Karadeniz'de ilk sondaj başladı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." bilgisini paylaştı.

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

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