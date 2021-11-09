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Bakan Dönmez: Karadeniz'den yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.
Bakan Dönmez: Karadeniz'den yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

2023’te nükleer enerjiyi de portföyümüze eklemiş olacağız. Geçen sene madencilik sektörü pazarını korudu. Enerjiyi kamu ve özel sektörle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik.

607 megavatlık 3 yenilenebilir enerji tesisimizi daha devreye alıyoruz. Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir’de 3 yeni tesisle yenilenebilir enerjide daha fazla yerli ve yenilenebilir anlayışımıza bir tuğla daha koymuş olacağız.

3 MİLYAR LİRALIK DESTEK 

Vatandaşlarımıza 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü azalttık. TRT ve enerji fonunu kaldırarak vatandaşa 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacağız.

Bir dönem kurum çatısı altında görev yaptığım EPDK binasının ve açılışını gerçekleştirdiğimiz 3 yeni enerji tesisinin hayırlara vesile olmasını bekliyorum."

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