Bakan Dönmez: Karadeniz'den yeni müjdeler için gün sayıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Karadeniz'deki keşiflerimizin miktarını ve değerini artıracak yeni müjdeler için gün sayıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları;

2023’te nükleer enerjiyi de portföyümüze eklemiş olacağız. Geçen sene madencilik sektörü pazarını korudu. Enerjiyi kamu ve özel sektörle örnek gösterilen bir sektör haline getirdik.

607 megavatlık 3 yenilenebilir enerji tesisimizi daha devreye alıyoruz. Adıyaman, Bingöl ve Balıkesir’de 3 yeni tesisle yenilenebilir enerjide daha fazla yerli ve yenilenebilir anlayışımıza bir tuğla daha koymuş olacağız.

3 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Vatandaşlarımıza 127 milyar liralık enerji desteği vererek faturalardaki yükü azalttık. TRT ve enerji fonunu kaldırarak vatandaşa 3 milyar liralık bir destek daha vermiş olacağız.

Bir dönem kurum çatısı altında görev yaptığım EPDK binasının ve açılışını gerçekleştirdiğimiz 3 yeni enerji tesisinin hayırlara vesile olmasını bekliyorum."