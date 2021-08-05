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Bakan Dönmez Kemerköy Termik Santralinde son durumu açıkladı: Yangın söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ni şu an tehdit eden bir yangının olmadığını belirterek, "En kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz." dedi.
Bakan Dönmez Kemerköy Termik Santralinde son durumu açıkladı: Yangın söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki yangının, dün santralin sınırına dayandığını anımsattı.

Sabah kontrol altına alınan yangının öğleden sonra tekrar alevlendiğini aktaran Dönmez, "Yoğun mücadeleye rağmen rüzgarın şiddeti sebebiyle santral bölgesine sıçramalar oldu. Yapılan değerlendirmeler sonrası geçici tahliye kararı alındı. Buradaki süreci İçişleri Bakanı ve Tarım ve Ormancılık Bakanı ile birlikte koordine ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, geçici tahliyeden sonra öncü acil müdahale ekiplerini sahaya yönlendirdiklerini vurgulayarak, "Yangının, santralin ana ünitelerine yönelik herhangi bir ciddi etkisi olmadı. İşletme personeli santral binalarına ve içerideki teknik ekipmanlara dönük incelemeleri yaptılar. Değerlendirmeler sonucu kazan dairesi, türbin, jeneratör ve şalt tesisi gibi santralin ana ünitelerinde ciddi bir sorun olmadığı tespit edildi." diye konuştu.

Şu an santralin işletmeye alınmasıyla ilgili teknik sürecin devam ettiğine işaret eden Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Hem uçaklarla hem de helikopterlerle yangına dönük mücadele ve soğutma işlemleri de yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Bazı mecralarda santralin tamamen yandığından, infilak ettiğinden, çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddia edilen bir takım emisyonlardan bahsedildi. Gerek tesiste yerleşik sensörler, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı. Bir başka sevindirici konu da bu santralin kömürlerinin stoklandığı saha ile ilgilidir. Olumsuzluk söz konusu değil. Yangın bu bölgeye ulaşmadı ve kömürlerde bir yanma olmadı. Bu arada sahada hasar tespit çalışmaları bir yandan devam ediyor. En kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz. Santral, bölge için kritik öneme sahip. Muğla bölgesini besleyen 630 megavat gücünde bir tesis. Dün kontrollü bir şekilde tesisin işletmesine son verilmişti. Muğla ve civarında elektrik kısıntısına gidilmeden süreç tamamlandı."

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