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Bakan Dönmez: Libya'daki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin Libya'da petrol ve doğal gaz aramacılığında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiğini belirterek, "Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz." dedi.
Bakan Dönmez: Libya'daki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı faturası olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğini ifade eden Dönmez, bu kapsamda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve hidrokarbon aramalarına hız verdiklerini söyledi.

Dönmez, geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 62'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise bu miktarın yüzde 66'ya ulaştığını dile getirdi.

Diyarbakır'da çatlatma yöntemi uygulanıyor
Son yıllarda kayaçların içine sıkışmış gaz veya petrolü çıkarmak amacıyla yeni teknolojilerden faydalandıklarını belirten Dönmez, "Güneydoğuda petrol var ama ağır ve sıkışmış bir petrolden bahsediyoruz. Diyarbakır, Adıyaman, Batman… Buralar yıllardır keşif yaptığımız, üretim yaptığımız sahalar. Körfez ülkeleriyle karşılaştırıldığında, sahalarımızda görece maliyeti daha yüksek operasyonlardan bahsediyoruz." diye konuştu.

Dönmez, petrol aramacılığında yeni yöntemlerden biri olan çatlatma yöntemini de uygulamaya başladıklarını dile getirerek, "Yüksek basınçlı suyla yerin altında sıkışmış petrol ya da gazı çatlatmak suretiyle gevşetiyorsunuz ve daha rahat üretimini sağlıyorsunuz. Oradan elde edilen üretimi böylece arttırmış oluyorsunuz. En son Diyarbakır'da bu yöntemi denedik ve başarı elde ettik. Bu yöntemle üretim de başladı. Diğer klasik kuyulara göre burada üretim 5-10 kat daha fazla olabiliyor. Trakya'da da deniyoruz. Oradaki gaz sahalarında da bunu deneyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de yürütülen çalışmalardan da ümitli olduklarını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"İlk milli sondaj gemisi Fatih ile bu operasyonu yapacağız. Zonguldak açıklarında Tuna-1 adını verdiğimiz lokasyonda. Fatih'in şu anda Trabzon Limanı'nda kule dikim işlemleri tamamlandı, limandan ayrıldı. Temmuz ayının ilk yarısında oradaki ilk operasyona başlamış olacağız. Uzmanlar sahadan elde edilen sismik verilerin umut vadettiğini söylüyorlar Karadeniz’de Romanya'da mesela bazı keşifler oldu bize yakın sahalarda. Bulgaristan'da bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var."

Öncelik Libya halkının refahı
Dönmez, Libya'daki petrol ve doğal kaynakların öncelikle oradaki halkın refahı ve kalkınması için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Libya'daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek. Oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için. Orada kazan-kazan formülüne dayalı daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu."

Altında bu yıl üretim hedefi 45 ton
Bakan Dönmez, Türkiye'nin 2002'den önce altın üretiminin çok az olduğunu belirtti.

Altın arama ruhsatlarının kamu ve özel şirketlere 2000'li yılların başında açıldığını anımsatan Dönmez, "2001, 2002'den itibaren, yıllar içinde 33 ton altın ürettik. 2019'da 38 ton üretim gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz 45 ton altın üretimi." ifadelerini kullandı. 

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