  • BIST 1.567
  • Altın 416,949
  • Dolar 7,5009
  • Euro 8,9295
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Bakan Dönmez: Tüm dağıtım bölgelerimizde pilot depolama projelerini finanse edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji dönüşümüne ilişkin, "Enerji dönüşümü sadece yakıtların değil, kurumların, pazarların, piyasa oyuncularının ve tüketicilerin de dönüşümüdür" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Dönmez: Tüm dağıtım bölgelerimizde pilot depolama projelerini finanse edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji dönüşümünü hızlandırmak için özel sektör ve kamunun iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye olarak, gittikçe artış gösteren yenilenebilir enerjiden kaynaklanan depolama sorunlarını ortadan kaldırabilmek için tüm dağıtım bölgelerimizde pilot depolama projelerini finanse edeceğiz." dedi.

Berlin Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'nın 7'incisine video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, yaşanan salgın nedeniyle enerji arz güvenliğinin ülkelerin enerji politikalarında önemli yer oluşturduğunu ifade etti.

Dönmez, enerji dönüşümü politikalarının uygulanmasına böylesine zorlu zamanlarda bile devam ediliyor olmasının cesaret verici olduğuna dikkati çekerek, "Enerji dönüşümü sadece yakıtların değil, kurumların, pazarların, piyasa oyuncularının ve tüketicilerin de dönüşümüdür. Bu yüzden her ne kadar basit gibi görünse de aslında karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Bu geçişin yükü hükümetlerin omuzlarındadır. Kamu sektörü ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerine göre politika, mevzuat ve teşvikler oluşturarak yatırımcılar için sağlam, güvenilir ve öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşturulmasından sorumludur." diye konuştu.

Türkiye'nin yaklaşımının "olanak sağla", "yenilik yap" ve "iletişim kur" olmak üzere üç kısımdan oluştuğunun altını çizen Dönmez, şebeke, mevzuat ve sistem güvenliğinin yenilenebilir enerjinin azami şekilde kullanımına olanak sağlaması gerektiğini söyledi.

Dönmez, özel sektör katılımının da enerji dönüşümünü hızlandırmak için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti;

"Süreç karmaşık olduğundan, daha sonuç-odaklı pilot projelere odaklanmak bir zorunluluk halini almaktadır. Türkiye olarak, gittikçe artan yenilenebilir enerjiden kaynaklı depolama sorunlarını ortadan kaldırabilmek için tüm dağıtım bölgelerimizde pilot depolama projelerini finanse edeceğiz. Ayrıca, oyunu kuran ve yöneten olarak hükümetler, ana politika çerçevesini STK'ler, finansal kurumlar ve özel sektör dahil olmak üzere tüm paydaşlarla koordinasyon ve istişare içinde bulunarak oluşturur. Farklı paydaşların katılımı olmadan dönüşüm projelerine ilişkin politikaların gerçekleştirilmesi çok zor olacaktır. Bu durum, kamu ve özel sektör arasında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş birliği ve uyumun kurulmasının önemini ortaya koymaktadır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolarda hareketli dakikalar17 Mart 2021 Çarşamba 15:07
  • TİM Başkanı Gülle: Mart ihracat rakamlarında güzel bir sürpriz yapacağız17 Mart 2021 Çarşamba 13:38
  • Borsa rekor seviyeyi gördü17 Mart 2021 Çarşamba 13:38
  • Tapu siciline konulan kamusal kısıtlamaların kaldırılmasıyla taşınmaz bilgilerine ulaşılabilecek17 Mart 2021 Çarşamba 13:37
  • DSİ'nin yatırımlarıyla Diyarbakır'da 239 bin 690 dekar tarım alanı suya kavuşacak17 Mart 2021 Çarşamba 13:37
  • İstanbul Havalimanı günlük ortalama 465 uçuşla Avrupa'da yine zirvede17 Mart 2021 Çarşamba 12:57
  • Petrol talebinin geleceğini temiz enerji dönüşümünün hızı belirleyecek17 Mart 2021 Çarşamba 12:56
  • İngiliz bakandan Türkiye-İngiltere serbest ticaret anlaşmasına övgü17 Mart 2021 Çarşamba 11:38
  • Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara 32 milyar lira ödendi17 Mart 2021 Çarşamba 11:38
  • TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor17 Mart 2021 Çarşamba 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti