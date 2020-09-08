  • BIST 1.094
  • Altın 461,780
  • Dolar 7,4664
  • Euro 8,8119
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Bakan Dönmez: Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak kırdık." ifadelerini kulandı.
Bakan Dönmez: Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunu kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı.

Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık." ifadelerini kullandı.

Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk'tan 'İŞKUR' açıklaması07 Eylül 2020 Pazartesi 09:14
  • Binlerce çalışan kadına 'finansal okuryazarlık' eğitimi06 Eylül 2020 Pazar 11:55
  • Albaraka Türk Genel Müdürü Utku: Doğal gaz keşfi ciddi pazarlık kozu olacak06 Eylül 2020 Pazar 11:54
  • Batı Akdeniz'den yaş sebze meyve ihracatı yüzde 26 arttı06 Eylül 2020 Pazar 11:53
  • Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı06 Eylül 2020 Pazar 09:00
  • Bakan Koca'dan, aile sağlığı çalışanlarına ek ödeme müjdesi05 Eylül 2020 Cumartesi 11:44
  • Ermaksan, yerli imkanlarla yeni 'eklemeli imalat makinesi' üretecek05 Eylül 2020 Cumartesi 11:38
  • TMO kuru üzüm alımlarına başlıyor05 Eylül 2020 Cumartesi 11:38
  • Türkiye'nin 8 aylık ihracatına tarım sektörü damgası05 Eylül 2020 Cumartesi 11:37
  • Savunmada NATO'ya yeni ihracat05 Eylül 2020 Cumartesi 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti