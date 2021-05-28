  • BIST 1.413
  • Altın 521,117
  • Dolar 8,5479
  • Euro 10,4261
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Bakan Dönmez: Yeni keşiflerle Güneydoğu ve Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik üretim artışı sağlamış olduk

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son bir ayda karada yürütülen petrol arama çalışmaları sonucu günlük 6 bin 800 varillik yeni keşifler yapıldığını belirtti.
Bakan Dönmez: Yeni keşiflerle Güneydoğu ve Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik üretim artışı sağlamış olduk

Aydın programı kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketinde olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kara alanında gerçekleştirdiği petrol doğal gaz arama faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan bazı keşifleri kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Geçen yıl Türkiye tarihinin en büyük, dünya genelinde de derin deniz off-shore aramalarının en büyük keşfini açıkladıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye sadece denizde arama ve üretim faaliyetleri yapmıyor. Uzunca bir süredir karada da arama faaliyetlerine ağırlık vermiştik. Onların da meyvelerini hamdolsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle 60 bin varilin üstüne çıkmış olacağız. Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak. Bu son Karadeniz'deki keşif hariç, mevcut karadaki sahaları kastediyorum." diye konuştu.

Betonlanmış sahalara özel çalışma
Geçmişte arama yapılan ancak bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Dönmez, buralarda da netice almaya başladıklarını bildirdi.

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var; arayanlar ancak bulur. Hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidrokarbon zenginliklerini, yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi amacımız misyonumuz var.

Türkiye maalesef özellikle enerji kaynakları açısından dışa bağımlı bir ülke. Uzunca bir süredir bu şekilde süren bir durum söz konusu. Bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Milli enerji maden politikamızın ana temel unsurlarından birisi de bu, yerlileştirme. Yani yerli kaynakları ve yerli teknolojileri insanımızın hizmetine sunma arzusundayız. Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. İnşallah onu da hep birlikte başaracağız."

Fatih Dönmez, Aydın programı kapsamında bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyeceklerini ve sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Valilikteki programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Partili ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne düşüşle başladı28 Mayıs 2021 Cuma 10:22
  • Oruç Reis Araştırma Gemisi için işletme hizmeti alınacak28 Mayıs 2021 Cuma 10:21
  • Atak helikopterleri dostu-düşmanı ASELSAN'la tanıyacak28 Mayıs 2021 Cuma 10:13
  • Ralli başlıyor: Gram altın yükselişini sürdürecek28 Mayıs 2021 Cuma 09:26
  • Dolar/TL'de ani hareketlilik28 Mayıs 2021 Cuma 09:24
  • Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı28 Mayıs 2021 Cuma 09:09
  • Fas yeni ekonomik kalkınma programını Türkiye’nin tecrübesini örnek alarak hazırladı28 Mayıs 2021 Cuma 09:09
  • İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten 'KDV indirimleri devam etsin' çağrısı27 Mayıs 2021 Perşembe 13:24
  • Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu araştırmasına ASO'dan 37 firma girdi27 Mayıs 2021 Perşembe 11:31
  • SPK, portföy yönetim şirketlerinin asgari sermaye şartlarını artırdı27 Mayıs 2021 Perşembe 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti