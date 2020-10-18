Bakan Dönmez: Yerli su altı robotumuz 'Kaşif', Fatih'te görevine başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu 'Kaşif'in, Fatih Sondaj Gemisi'nde görevine başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı. Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fatih sondaj gemisinde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji su altı robotu 'Kaşif'i de incelemişti.