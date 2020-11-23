Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması

Bakan Dönmez, 'Akkuyu'da işler planlandığı şekilde yürüyor. Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023'te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız.' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı Aralık 2018’den bu yana aralıksız olarak 23 aydır aylık bazda yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor." dedi.

Bakan Dönmez, "Akkuyu’da işler planlandığı şekilde yürüyor. Akkuyu NGS’nin üçüncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. İnşallah ilk reaktörü 2023’te, kalan 3 reaktörü de birer yıl arayla devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobille ilgili de konuşan Bakan Dönmez "İnşallah TOGG banttan inmeden şarj altyapısına dair çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız." dedi.