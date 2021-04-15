  • BIST 1.408
  • Altın 454,031
  • Dolar 8,0793
  • Euro 9,6726
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Bakan Dönmez'den kamu kurumlarında enerji verimliliği açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kamu kurumlarının enerji verimliliği maliyetlerini artık elde edecekleri tasarruflarla karşılayacağını söyledi
Bakan Dönmez'den kamu kurumlarında enerji verimliliği açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yazılı açıklamasında Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak, "Kamu kurumlarımız, enerji verimliliği maliyetlerini artık elde edecekleri tasarruflarla karşılayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, 2 milyon lira ve üzeri yatırımla hayata geçirecekleri enerji verimliliği projeleri için 15 yıla kadar enerji performans sözleşmesi imzalayabilecek." ifadelerini kullandı.

Güncel enerji fiyatları dikkate alındığında genelge kapsamına giren bina ve kampüslerin tüketim değerinin 5,8 milyar liraya karşılık geldiğine değinen Dönmez, 2023 sonunda yüzde 15 tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek tasarruf miktarının yıllık 870 milyon lira olacağını kaydetti.

Dönmez, kamu binalarındaki tasarruf hedeflerinin belirlenmesi için bir çalışmanın da Dünya Bankası ile yapıldığına dikkati çekerek, "Bu çalışma sonucunda çıkan değerlendirme raporuna göre kamu binaları için toplam teknik enerji tasarruf potansiyeli yıllık 2,4 ila 3,2 milyar lira olarak belirlendi. Yine aynı raporda kamu binalarında EPS piyasası için uygulanabilir toplam enerji tasarruf potansiyeli de 360 ila 480 milyon lira olarak belirlendi.

Amacımız, kamunun enerji verimliliğinde öncü bir rol üstlenmesi. Bu kapsamda bütün finansman araçlarını değerlendiriyoruz. Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması adına rol model olacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Enerji verimliliğinin yaygınlaşması adına kamunun elde edeceği tecrübeyi ileride özel sektörle de paylaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otokar'da hedef 'tam gaz' ihracat15 Nisan 2021 Perşembe 13:07
  • Damızlık düve yetiştiricilerinden destekleme kapasitesinin altına düşenlere taahhüt süresini artırma imkanı15 Nisan 2021 Perşembe 13:06
  • S&P: Çin tahvil piyasasında yabancı payı 2030'da yüzde 10'a yükselecek15 Nisan 2021 Perşembe 13:06
  • Türkiye'de martta 111 bin 241 konut satıldı15 Nisan 2021 Perşembe 11:11
  • Borsa güne yükselişle başladı15 Nisan 2021 Perşembe 11:10
  • Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru tahmini15 Nisan 2021 Perşembe 09:48
  • Tüketici en çok cep telefonu şarjının bitmesinden şikayetçi15 Nisan 2021 Perşembe 09:29
  • Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı15 Nisan 2021 Perşembe 09:25
  • Özelleştirme İdaresi Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı 'satış' yöntemiyle özelleştirecek15 Nisan 2021 Perşembe 09:14
  • Toshiba CEO'su Kurumatani görevinden ayrıldı15 Nisan 2021 Perşembe 09:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti