Bakan Dönmez'den 'Oruç Reis' paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak, "23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz'e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun" dedi.
12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:05
Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Oruç Reis'in görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."
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