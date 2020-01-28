Bakan duyurdu: 10 bin konut yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği depremle ilgili bilgilendirme toplantısında konuştu.
Bakan Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Arama kurtarma çalışmalarımız sona erdi. Bugün itibariyle hasar tespit ekibimiz Elazığ'da 700'e, toplamda 1000 kişiye çıktı. Çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz
Elazığ merkez, Sivrice ve Maden'de 428, Malatya Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta 2 bin 424 ağır hasarlı binamız var.
Elazığ'da 58, Malatya'da 315 yıkık bina var.
Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz.
Depremden hasar gören köylerde tarım köy uygulaması yapılacak.
Toplamda Elazığ için 4250 konutluk bir projeyi başlatmış olduk.
(Sürsürü Mahallesi) 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız.
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