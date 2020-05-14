Bakan duyurdu: 38 milyon lira kaynak ayırdık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Desteklediğimiz aşevleri 2019'da 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdi. 2020 yılı için kapasitemizi 39 bin 484 kişiye yükselttik" dedi.