  • BIST 100.257
  • Altın 384,655
  • Dolar 6,9647
  • Euro 7,5284
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 21 °C
»

Bakan duyurdu: 38 milyon lira kaynak ayırdık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Desteklediğimiz aşevleri 2019'da 38 bin 422 kişilik kapasite ile hizmet verdi. 2020 yılı için kapasitemizi 39 bin 484 kişiye yükselttik" dedi.
Bakan duyurdu: 38 milyon lira kaynak ayırdık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklama;

"İlk Kovid-19 vakasının ülkemizde görüldüğü 11 Mart'tan itibaren, salgın riskine karşı aşevlerimizdeki servis usulü yemek hizmetini geçici olarak sonlandırdık"

"Mağduriyet yaşanmaması için yemek hizmetinin aşevleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilmesi sağlanıyor. Bunun yapılamadığı durumlarda ise vatandaşlarımıza kuru gıda desteğinde bulunuluyor"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 661 milyon lira net kar14 Mayıs 2020 Perşembe 09:54
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar liraya ulaştı13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:06
  • Küresel ticaret Kovid-19'un etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 3 azaldı13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:03
  • Polisin evrak taşımasına son veren uygulama 101 milyon liralık tasarruf sağladı13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:43
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacak13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:31
  • Bakan duyurdu: Haziran ayında müjdemiz olacak13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:33
  • Martta cari açık 4,9 milyar dolar oldu13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:08
  • Hazineden 11,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:58
  • Su tutmaya başlayan Alparslan 2 Barajı enerji üretimine hazırlanıyor13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:57
  • Bakan Karaismailoğlu'dan 'PTT personeline destek ödemesi' açıklaması13 Mayıs 2020 Çarşamba 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti