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Bakan duyurdu: Tarihin en büyüğü olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını duyurdu.
Bakan duyurdu: Tarihin en büyüğü olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

(Van) İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız.

Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz

Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız.

Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor.

Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız.

Sadece kentsel dönüşüm, deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütülmektedir ve 170 milyarı da tamamlanmıştır.

(Kanal İstanbul) Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz.

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