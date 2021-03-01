Bakan Elvan: 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK tarafından açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

Bakan Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." ifadelerini kullandı.