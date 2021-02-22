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Bakan Elvan: Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TİSK heyetiyle görüşmesine ilişkin, "Ekonomik reform gündemiyle iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.
Bakan Elvan: Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bakanlık toplantı salonunda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, TİSK ile görüşmesinin ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimini kabul edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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